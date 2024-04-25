В Архангельске вынесли приговор замначальнику ФСИН: что известно

Рассказываем, какой приговор вынес суд в Архангельске бывшему замначальнку ФСИН по региону.Октябрьский суд в Архангельске вынес приговор бывшему заместителю начальника УФСИН России по Архангельской области, признав его виновным по части 1 статьи 285 УК России.