Раскрыты причины войны между СССР и Китаем 95 лет назад. Из-за чего столкнулись обе страны и при чем тут США?

По своим масштабам вооруженный конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) в 1929 году между Советским Союзом и Китаем был похож на настоящую войну с применением всех видов оружия, вовлечением крупных воинских сил и действиями на огромной территории.
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