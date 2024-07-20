Раскрыты причины войны между СССР и Китаем 95 лет назад. Из-за чего столкнулись обе страны и при чем тут США?

По своим масштабам вооруженный конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) в 1929 году между Советским Союзом и Китаем был похож на настоящую войну с применением всех видов оружия, вовлечением крупных воинских сил и действиями на огромной территории.