Lebanese House Speaker warns of 'existential risks,' says Israel seeks sectarian strife

Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri said on Monday that Lebanon is facing "existential risks," arguing that Israel's objective is not simply to disarm Hezbollah but to foment sectarian strife in the country.
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