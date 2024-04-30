В Молдавии назвали последствия закрытия местного рынка для защиты фермеров

Закрытие рынка Молдавии для зарубежной продукции с целью защиты местных аграриев может привести к противоположному результату — молдавские производители понесут убытки, так как страна ориентирована на экспорт.
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