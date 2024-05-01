США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*

США ввели санкции против трех сотрудников российских исправительных колоний. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), написано в справке Госдепартамента.
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