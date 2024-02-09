Байден при попытке доказать профпригодность перепутал президентов Египта и Мексики

Американский президент Джо Байден попытался доказать мощь когнитивных способностей и силы для борьбы за второй срок в Белом доме после обращения к нации 8 февраля, но спутал президентов Египта и Мексики, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, сообщил телеканал Fox News.