Байден при попытке доказать профпригодность перепутал президентов Египта и Мексики

Американский президент Джо Байден попытался доказать мощь когнитивных способностей и силы для борьбы за второй срок в Белом доме после обращения к нации 8 февраля, но спутал президентов Египта и Мексики, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, сообщил телеканал Fox News.
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