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Петербургский дневник

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Выяснилось, кому в России проиндексируют пенсию 1 апреля

Выяснилось, кому в России проиндексируют пенсию 1 апреля

Это позволит повысить уровень доходов для 4,2 миллиона россиян Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») сообщил ТАСС, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, что позволит повысить уровень доходов для 4,2 млн россиян.

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