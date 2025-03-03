Выяснилось, кому в России проиндексируют пенсию 1 апреля

Это позволит повысить уровень доходов для 4,2 миллиона россиян Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») сообщил ТАСС, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, что позволит повысить уровень доходов для 4,2 млн россиян.