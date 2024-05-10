В Литве заявили, что Крым российский,а в Германия включает экономию на украинских беженцах: информационный хит-парад

СЛОВО РЕДАКТОРА Короткая рабочая, но очень значимая неделя в жизни нашей страны, которая вместила в себя и пасхальные праздники, и, конечно же, инаугурацию президента России Владимира Путина, завершается, пожалуй, самым важным праздником – Днём Победы.