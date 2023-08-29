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Мирра Андреева отыграла сет и брейк и впервые вышла во второй круг US Open

16-летняя Мирра Андреева обыграла Оливию Гадеки в первом круге US Open – 1:6, 6:3, 6:4. Во втором сете она уступала с брейком 0:2.

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