НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

167 подписчиков

Дмитрий Васильев: «Россия продолжает пожинать плоды безумия Баха. Очень жаль Листунову и всех наших спортсменов, которые пострадали из-за незаконных санкций»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова ранее заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала ей в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх