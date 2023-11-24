В МИД РФ призвали не привлекать НАТО к подъему химоружия в Балтийском море

Попытки привлечь НАТО и другие непрофильные структуры к решению вопросов о затопленном в Балтийском море химическом оружии являются контрпродуктивными и могут привести к плачевным для всей Балтики последствиям.
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