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Полковник высказался об изменениях в Курской области после новых решений Сырского

Полковник высказался об изменениях в Курской области после новых решений Сырского

Новые решения главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского не окажут значительного влияния на обстановку в Курской области, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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