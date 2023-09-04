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"Ъ": в Петербурге завершено расследование об освобождении призывников от армии

"Ъ": в Петербурге завершено расследование об освобождении призывников от армии

В Санкт-Петербурге военными следователями завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы врачей, которые получали взятки за установление фальшивых диагнозов призывникам и освобождение их от службы в вооруженных силах.

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