"Ъ": в Петербурге завершено расследование об освобождении призывников от армии

В Санкт-Петербурге военными следователями завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы врачей, которые получали взятки за установление фальшивых диагнозов призывникам и освобождение их от службы в вооруженных силах.
В Санкт-Петербурге военными следователями завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы врачей, которые получали взятки за установление фальшивых диагнозов призывникам и освобождение их от службы в вооруженных силах.
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