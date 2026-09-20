С мощным ракетным арсеналом: Россия предлагает на экспорт подлодку «Амур-1650» Россия представила на оборонной выставке в ЮАР переработанный проект подлодки «Амур-1650».
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