“Это может быть болезненно”: о чем Тихановская договорилась с американцами AlexCoder“Это может быть болезненно”: о чем Тихановская договорилась с американцами AlexCoder Лидер белорусской оппозиции попросила США "дать сигнал России" Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановскаяозвучила подробности переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.