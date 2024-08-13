📌 Константин Меладзе избавился от своей крымской недвижимости ещё в 2015 году Об этом сообщается в едином государственном реестре недвижимости.
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📌 Константин Меладзе избавился от своей крымской недвижимости ещё в 2015 году Об этом сообщается в едином государственном реестре недвижимости.