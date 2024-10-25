Сегодня, 25 октября, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравляет смоленских таможенников с профессиональным праздником: Уважаемые сотрудники и ветераны Смоленской таможни! Поздравляю вас с профессиональным праздником! В последние годы, в условиях гибридной войны, которую развязал Запад против России, роль таможенных органов возросла многократно.