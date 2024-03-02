Около электроподстанции в Екатеринбурге произошел взрыв с яркой вспышкой

Антитеррористическая комиссия в Свердловской области сообщила в своем Телеграм-канале “Антитеррор Урал”, что правоохранительные органы проводят проверку по поводу взрыва в районе электроподстанции “Калининская” в г.
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