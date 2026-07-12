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Россияне завоевали рекордное количество медалей на юниорском ЧЕ по борьбе

Россияне завоевали рекордное количество медалей на юниорском ЧЕ по борьбе

Российские борцы завоевали рекордное количество медалей на юниорском чемпионате Европы. На турнире в Скопье представители России выиграли 27 медалей из 29 возможных: 12 золотых, четыре серебряные и 11 бронзовых наград.

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