Россияне завоевали рекордное количество медалей на юниорском ЧЕ по борьбе

Российские борцы завоевали рекордное количество медалей на юниорском чемпионате Европы. На турнире в Скопье представители России выиграли 27 медалей из 29 возможных: 12 золотых, четыре серебряные и 11 бронзовых наград.
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