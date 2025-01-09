Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Выйти к гостям богиней! Шьем кимоно по выкройке

Выйти к гостям богиней! Шьем кимоно по выкройке

Итак, мы с вами уже обсуждали эту универсальную одежду, которая давно вышла из дома на улицы и держится там уверенно.

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