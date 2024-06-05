Джо Сейвуд: Red Bull не хочет отпускать Цуноду в Audi

Getty Images / Red Bull Content PoolАвторитетный журналист Формулы 1 Джо Сейвуд поделился инсайдерской информацией о перспективах японского пилота Visa Cash App RB Юки Цуноды, которому потенциально нет места в итальянском коллективе на следующий год, но при этом программа Red Bull не готова отпускать его к конкурентам.