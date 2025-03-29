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Стефен Карри вернулся после травмы и набрал 23 очка в победном матче с «Новым Орлеаном»

Карри провел на паркете 34 минуты и набрал 23 очка, реализовав 7 из 21 броска с игры, 5 из 16 из-за дуги и 4 из 5 штрафных, а также 4 подбора, 6 передач и 3 перехвата.

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