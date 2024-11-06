Стас Пьеханың әнисе улы турында куркыныч хәбәр җиткергән: «Ул гомер буе наркоман булды»

Илона Броневицкая улы турында куркыныч яңалыкны халыкка җиткергән. 63 яшьлек җырчы әйтүенчә, Эдита Пьеха һәм композитор Александр Броневицкийларның оныгы булган Стас Пьеха бик яшь вакытында ук наркотиклар белән мавыга башлаган.
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