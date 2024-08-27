Дом культуры в Ростокине преобразится

Началась реконструкция Дома культуры им. А.В.Луначарского на Сельскохозяйственной улице. Это одно из старейших культурных учреждений столицы сегодня входит в состав окружного спортивно-досугового центр «Кентавр».
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