«Зенит» и Данило: клуб предлагает 10 миллионов евро агентам и посредникам

Помимо предложения, превышающего 30 миллионов евро за «Ботафого». «Зенит» предлагает 10 миллионов евро (58 миллионов реалов) только в виде комиссионных агентам и посредникам, участвующим в сделке по Данило, как сообщил журналист Бруно Андраде в программе ESPN «Fala a Fonte», рассказывает bobsoccer.