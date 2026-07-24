Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

«Зенит» и Данило: клуб предлагает 10 миллионов евро агентам и посредникам

«Зенит» и Данило: клуб предлагает 10 миллионов евро агентам и посредникам

Помимо предложения, превышающего 30 миллионов евро за «Ботафого». «Зенит» предлагает 10 миллионов евро (58 миллионов реалов) только в виде комиссионных агентам и посредникам, участвующим в сделке по Данило, как сообщил журналист Бруно Андраде в программе ESPN «Fala a Fonte», рассказывает bobsoccer.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии