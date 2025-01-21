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Русского заложника могут освободить в Газе в течение месяца, заявил посол РФ

Русского заложника могут освободить в Газе в течение месяца, заявил посол РФ

Русский с двойным гражданством, удерживаемый в секторе Газа, может быть освобожден в течение 3-4 недель, сообщил посол РФ в Израиле.

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