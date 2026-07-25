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Пятый канал

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Число погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке возросло до 11

Число погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке возросло до 11

Число пострадавших в результате террористической атаки со стороны ВСУ на турбазы в Кирилловке увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в личном канале в мессенджере МАКС.

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