Число погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке возросло до 11

Число пострадавших в результате террористической атаки со стороны ВСУ на турбазы в Кирилловке увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в личном канале в мессенджере МАКС.
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