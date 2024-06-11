Российский дрон «Русак» уничтожил БТР Stryker стоимостью миллион долларов

Российский разведывательно-ударный дрон «Русак» уничтожил БТР американского производства Stryker. Подробности озвучил в беседе с РИА Новости представитель предприятия-разработчика данного БПЛА — компании «Стратим».
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