Власти расширят перечень информации о россиянах. В единой базе

Перечень сведений о россиянах, содержащихся в федеральном регистре населения, который является единым ресурсом информации обо всех жителях, планируется расширитьКак сообщает РБК, правительство разработало поправки к закону «О едином федеральном информационном регистре».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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