Задержание Ройзмана как признак приближения конца эпохи "испуганных патриотов"

То, что мы предсказывали и долго ждали, случилось. Переход СВО в долгую фазу все-таки заставил власть решать вопрос с «нашими» либерал-предателями.
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