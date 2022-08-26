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Задержание Ройзмана как признак приближения конца эпохи "испуганных патриотов"

Задержание Ройзмана как признак приближения конца эпохи "испуганных патриотов"

То, что мы предсказывали и долго ждали, случилось. Переход СВО в долгую фазу все-таки заставил власть решать вопрос с «нашими» либерал-предателями.

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