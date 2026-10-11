Русский вратарь пережил драму в Америке! У Шестеркина тяжелая травма, без него «Рейнджерс» приговорены

Проблемы.Ужасная новость для российских болельщиков и настоящая катастрофа для «Нью-Йорк Рейнджерс». Вратарь Игорь Шестеркин получил серьезную травму нижней части тела в матче с «Вашингтон Кэпиталз» и больше не сыграет в сезоне-2026/27.