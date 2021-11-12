Военные дознаватели ВС РФ во Владикавказе выполнили этап конкурса «Триатлон военного дознавателя»

Военные дознаватели ВС РФ во Владикавказе выполнили этап конкурса «Триатлон военного дознавателя»

Участники показали свои знания по специальной подготовке, различным областям права, в решении теоретических ситуационных задач по вопросам служебной деятельности подразделений дознания военной полиции.

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