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Царьград

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Покров Пресвятой Богородицы: как православные отмечают его 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы: как православные отмечают его 14 октября

История праздника, его смысл, приметы и запреты. 14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы — один из самых любимых и почитаемых праздников на Руси, хотя и не относящийся к числу двунадесятых.

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