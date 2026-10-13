Покров Пресвятой Богородицы: как православные отмечают его 14 октября

История праздника, его смысл, приметы и запреты. 14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы — один из самых любимых и почитаемых праздников на Руси, хотя и не относящийся к числу двунадесятых.
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