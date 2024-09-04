Сабурская и Сыровацкий встретились с семьями участников СВО в Пестречинском районе РТ

В рамках проекта регионального отделения «Единой России» «Забота о СВОих» Уполномоченный по правам человека Татарстана Сария Сабурская и кандидат в депутаты по одномандатному Пестречинскому избирательному округу №49, советник генерального директора Казанского жирового комбината Михаил Сыровацкий посетили шесть семей мобилизованных.