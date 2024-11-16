Штурмовые группы ВС РФ ворвались в центр Часова Яра, двигаясь к горсовету Российским военным за минувшие сутки удалось добиться серьезных успехов в Часовом Яре.
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Штурмовые группы ВС РФ ворвались в центр Часова Яра, двигаясь к горсовету Российским военным за минувшие сутки удалось добиться серьезных успехов в Часовом Яре.
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