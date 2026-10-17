Есть люди, которых алкоголь медленно убивает, а близкие годами пытаются убедить окружающих, что за этой разрушительной привычкой скрывается совсем другой человек.
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Все обтекаемо, особенно про Высоцкого. Почему автор не называет вещи своими именами? Была зависимость. Была зависимость от наркотиков. Результат смерть в 42 года. Бортников просто бухал. А это разные зависимости.
Использовал энергию женщины, ради собсвенного величия. Не было бы женщины рядом , не было бы никакого человека и актера.. Быо бы дешевый дворовый алкаш.с
Нельзя пользоваться чужым жизненным потенциаллм и при этом ничего не отдавая.
А уж зачем приписали его к Высоцкому и сравнили с ним? Это совсем бестактно.