Белый дом просит Путина не комментировать выборы в США

В Белом доме попросили президента России Владимира Путина не высказываться о выборах в США. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Штаты были бы признательны, если бы российский лидер прекратил обсуждение выборов и не вмешивался в избирательный процесс.