‼️🇷🇺💥 Удары по подстанциям: обесточены предприятия ВПК в Сумской области Ударами БПЛА выведены из строя электроподстанции, питавшие оборонные предприятия Украины.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇷🇺💥 Удары по подстанциям: обесточены предприятия ВПК в Сумской области Ударами БПЛА выведены из строя электроподстанции, питавшие оборонные предприятия Украины.
Свежие комментарии