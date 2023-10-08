"Очередная диверсия против русских". Теперь скандал в Новгородской области

Ирина52

Я тоже атеистка,но считаю, что изображение православных храмов и символа тысячелетия Руси без крестов - это диверсия. Но под ударом только кресты. Я понимаю, когда предлагают убрать из герба символы абсолютизма или просто заменить на тот же серп и молот ... (в конце концов РФ правоприемник СССР, а не РИ), Но вместо Георгия-Победоносца изобразить то ли мышь, то ли крысу... И превратить герб из образа орла в изображение его СКЕЛЕТА...... СУДИТЬ НАДО ЗА ТАКОЙ ДИЗАЙН, цель которого отправить и государство, и народ в могилу.