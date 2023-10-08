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"Очередная диверсия против русских". Теперь скандал в Новгородской области

"Очередная диверсия против русских". Теперь скандал в Новгородской области

Сегодня затрону нетривиальный вопрос. Тут в телеграме вычитал про скандал вокруг дизайнерской конторы Renaissance Art Group.

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Комментарии
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Ирина52
Я тоже атеистка,но считаю, что изображение православных храмов и символа тысячелетия Руси без крестов - это диверсия. Но под ударом только кресты. Я понимаю, когда предлагают убрать из герба символы абсолютизма или просто заменить на тот же серп и молот ... (в конце концов РФ правоприемник СССР, а не РИ), Но вместо Георгия-Победоносца изобразить то ли мышь, то ли крысу... И превратить герб из образа орла в изображение его СКЕЛЕТА...... СУДИТЬ НАДО ЗА ТАКОЙ ДИЗАЙН, цель которого отправить и государство, и народ в могилу.
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1 час.
Гоша Веверсис
Только глупец не видит ,что это целенаправленная работа врагов России ,и завоз мигрантов из той-же оперы
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1 час.
Владимир Соловьев
«Тысячелетия России». Во первых правильно тысячелетиЕ России. оно связано с крещением. И кому как не новгородцам дать не по шапке, а по харе дизайнерам за такую &quot;ошибку&quot;.
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34 мин.

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