Севастопольским предпринимателям предлагают зарегистрироваться и прийти на приём

2 июля первый заместитель прокурора города Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведут личный прием предпринимателей.
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