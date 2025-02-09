Мэр Соснин предложил изменить правила присвоения звания «Почетный гражданин Перми»

В этом году почетными гражданами Перми станут только ветераны Великой Отечественной войны. Проект решения «О внесении изменений в Положение о почетном звании „Почетный гражданин города Перми“ размещен на сайте Пермской городской думы.
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