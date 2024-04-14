Алексей Бузу: "Количество получающих зарплату в конвертах сокращается"

Реформа ключевых институтов, регулирующих рынок труда, уже дает первые результаты. Все больше людей трудоустраиваются, а число работающих без официального оформления, то есть получающих зарплату в конвертах, снижается.
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