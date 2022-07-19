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«Верю, что через 2-3 года российские клубы будут играть в Европе». Бека-Бека о бане

Алексис Бека-Бека оценил вероятность возвращения клубов Мир РПЛ в еврокубки. — Как думаешь, когда Россию вернут в еврокубки? — Сложно сказать.

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