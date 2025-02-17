Сийярто: Евросоюзу не место на переговорах в Саудовской Аравии

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Лидерам Евросоюза не место на российско-американских переговорах, которые начнутся 18 февраля в Саудовской Аравии, где будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook*.
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