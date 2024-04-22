Айза Лилуна Ай делится о проблемах с сыном Елена ГалицкаяИзвестная блогер и экс-супруга рэпера Гуфа Айза Лилуна Ай оказалась перед серьезными вызовами, связанными с здоровьем и поведением своего старшего сына, Сэма.