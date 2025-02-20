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Мигрант отправился за решётку за восхищение террористами из «Крокуса»

Мигрант отправился за решётку за восхищение террористами из «Крокуса»

Гражданин Киргизии получил срок за комментарий, восхваляющий террористов.Три года колонии получил уроженец Киргизии, назвавший исполнителей теракта в «Крокусе» «красавчиками» в комментарии к посту в Telegram.

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