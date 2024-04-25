В рамках реализации Национальной стратегии Республики Беларусь ´Активное долголетие - 2030´, с целью предупреждения деменции Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) разработан и запущен видеокурс по профилактике деменции -Сегодня в Республике Беларусь проживает 1,5 миллион .