В рамках реализации Национальной стратегии Республики Беларусь ´Активное долголетие - 2030´, с целью предупреждения деменции Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) разработан и запущен видеокурс по профилактике деменции -Сегодня в Республике Беларусь проживает 1,5 миллион .
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