Гигант стейблкоинов Tether ставит на будущее нейротехнологий и вкладывает $200 млн в стартап, занимающийся нейроинтерфейсами

Tether Holdings Ltd., эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, объявила о масштабной инвестиции в размере $200 миллионов в Blackrock Neurotech, компанию из Солт-Лейк-Сити, специализирующуюся на разработке передовой технологии интерфейса «мозг-компьютер».
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