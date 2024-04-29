Гигант стейблкоинов Tether ставит на будущее нейротехнологий и вкладывает $200 млн в стартап, занимающийся нейроинтерфейсами

Tether Holdings Ltd., эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, объявила о масштабной инвестиции в размере $200 миллионов в Blackrock Neurotech, компанию из Солт-Лейк-Сити, специализирующуюся на разработке передовой технологии интерфейса «мозг-компьютер».