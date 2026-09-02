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В кастрюльке

93 подписчика

Забудьте про весы и миксер: отмеряю всё «на глаз» и смешиваю венчиком. Рецепт шоколадного торта «Три стакана»

Забудьте про весы и миксер: отмеряю всё «на глаз» и смешиваю венчиком. Рецепт шоколадного торта «Три стакана»

Сегодня хочу предложить вам очень простой шоколадный торт, для которого не понадобятся весы и сложная техника.

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