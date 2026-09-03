Как выглядят и чем живут дети Дмитрия Хворостовского: судьбы пяти наследников и вдовы легендарного баритона

Уход Дмитрия Хворостовского стал огромным испытанием для его близких, но семья смогла пройти через этот переломный момент, сохранив редкое единение.
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